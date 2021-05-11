BIST 1.453
DOLAR 8,29
EURO 10,11
ALTIN 489,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Motosiklet TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

ADV Ramazan'da umut var

AVCILAR, D-100 Karayolu Edirne istikametinde motosiklet önünde seyreden TIR'a çarptı.  Çarpmanın etkisiyle TIR'a adeta ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken arkasındaki arkadaşı yaralandı.

Abone ol

Kaza Avcılar, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 MZ 0604 plakalı motosikleti kullanan Rustamov Doston (26) Avcılar mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde önünde seyreden sürüsünün ismi öğrenilemeyen 43 AAE 924 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet TIR'a ok gibi saplanırken, sürücü Doston ve beraberindeki arkadaşı ise yaralandı. Kaza sonrası hemen duran TIR sürücüsü durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Doston'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücünün arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası ikinci bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası TIR'a adeta ok gibi saplanan motosiklette bulunduğu yerden çıkarılarak çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesi tepkisi: Hesabını vereceksiniz
Mübariz Gurbanoğlu: 'Mehmet Ağar’ın ricasıyla Pensilvanya’ya gittik'
İki yüzlülükle suçlanan Ali Babacan'ın eleştirilere verdiği yanıt tepki çekti
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Kamu işçisinin paraları bugün yatıyor
Premier Lig'de küme düşen son takım Fulham oldu
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için iki yeni adres
Şenol Güneş: Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi Rüştü Reçber
Ali Babacan'dan sonra ve Ahmet Davutoğlu'nun imzası ifşa oldu! Siyasi ikiyüzlülük...
İdlib'de şehit olan Mehmetçik için başsağlığı mesajları
Yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ikili, ağaca asılı halde ölü bulundu
Yorumlar 1 yorum