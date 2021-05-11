BIST 1.453
DOLAR 8,29
EURO 10,11
ALTIN 489,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor

Demirören Haber Ajansı
ADV Ramazan'da umut var

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs tarihinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Buna göre, Doğu ve Orta Karadeniz’deki 9 ildeki vaka sayılarında, tam kapanma ve aşılama ile birlikte geçen haftaki düşüş eğilimi sürdü.

Abone ol

Koronavirüs risk haritasında 1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, 100 bin kişide görülen vaka sayılarında geçen hafta olduğu gibi bu haftada da düşüş görüldü. Tam kapanma, aşılama ve beraberindeki tedbirlerle, güncel haritada; Samsun, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sinop'un yer aldığı bölgelerdeki 9 ilin tamamında vakalar düştü.

Güncel haritaya göre; Doğu ve Orta Karadeniz’de Samsun'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 267,54'ten 189'a, Giresun'da 388,44'ten 236,9'a, Sinop'ta 213,43'ten 167,24'e, Ordu'da 316,52'den 260,97'ye, Trabzon'da 237,71'den 198,55'e, Rize'de 353,70'ten 270,94'e, Artvin'de 194,10'dan 141'e, Gümüşhane’de 248,41'den 187,01'e, Bayburt’ta 352,83'ten 264,92'ye geriledi.

Değişim en yüksek Giresun, en az Trabzon 
Haritada, bölgede, en fazla düşüş ve değişim oranı; geçen haftaya kıyasla 151,54 vaka farkı ve yüzde 39,01'lik düşüşün görüldüğü Giresun oldu. Giresun'u; yüzde 29,36 ile Samsun, yüzde 27,36 ile Artvin, yüzde 24,92 ile Bayburt, yüzde 24,72 ile Gümüşhane, yüzde 23,40 ile Rize, yüzde 21,64 ile Sinop, yüzde 17,55 ile Ordu, yüzde 16,47 ile Trabzon takip etti. Vaka sayısı, 39,16'lık farkla en az düşen il Trabzon oldu. Bu arada Karadeniz'den Rize, Bayburt ve Ordu, güncel haritada ilk 20 il arasında kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
İki yüzlülükle suçlanan Ali Babacan'ın eleştirilere verdiği yanıt tepki çekti
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Kamu işçisinin paraları bugün yatıyor
Premier Lig'de küme düşen son takım Fulham oldu
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için iki yeni adres
Ali Babacan'dan sonra ve Ahmet Davutoğlu'nun imzası ifşa oldu! Siyasi ikiyüzlülük...
İdlib'de şehit olan Mehmetçik için başsağlığı mesajları
Yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ikili, ağaca asılı halde ölü bulundu
Uyuşturucu baronu Cemal Nayır'ı koronavirüs öldürdü!
17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma olacak! İlk küçük esnaf açılacak sonra okullar
'Hayriye Öğretmen' Mersin'in erkeklerini fena çarptı! 15 erkek mağdur ev alan da var altın alan da
Yorumlar