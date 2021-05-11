Adana'da pompalı dehşet! Bir eve tüfekle eve açılan ateşte 3 kadın yaralandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından bir eve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 3 kadın yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Bota Mahallesi Taç Mahal Sokak'ta meydana geldi. Bir eve pompalı av tüfeğiyle ateş açan kimliği belirsiz kişiler, saldırının ardından kaçarak izlerini kaybettirdi. Saldırganların ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, evdeki Yazgülü Ç., Şayeste E. ve Meryem Y.'ye isabet etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralanan 3 kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.