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Manisa Salihli'de boş araziye bırakılan bebek kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde boş araziye bırakılan ve 3-4 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren bebek ile ilgili olarak polis, hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye başladı.

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MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Site Caddesi üzerinde boş bir arazide şişe toplayan bir kişi, çukur içerisinde battaniyeye sarılı bir bebek buldu. Bebeğin hareketsiz halde olduğunu fark eden kişi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Doğum kayıtları incelemeye alındı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu. Ekipler, 3 ve 4 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebeğin ölümü sonrası ilçedeki tüm hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye başladı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

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