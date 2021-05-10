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Hamas: İsrail dini bir savaş yürütüyor ve bedeli ağır olacak

Anadolu Ajansı

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle 'dini bir savaş başlattığını ve bedelinin ağır olacağını' belirtti.

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Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılan ve itikafa girmiş olan Filistinlilere karşı dini bir savaş yürütüyor" dedi.

Kudüs'te yaşanan tehlikeli tırmanıştan İsrail'in sorumlu olduğunu kaydeden Hamade, bu saldırılar karşısında, "İsrail, ağır bir bedel ödeyecek" diye konuştu.

Hamade, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların İsrail'in 'vahşiliğinin ve barbarlığının' delilleri olduğunu ifade ederek Filistinlilere kararlılıklarından vazgeçmemeleri ve Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmelerine izin vermemeleri çağrısında bulundu.

"Gerçek bir katliam ve savaş suçu"

Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zuhri de yaşananları 'gerçek bir katliam ve savaş suçu' olarak değerlendirdi.

Zuhri, "Tüm halkımızı sokağa çıkmaya ve işgale karşı durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanarak İsrail tarafından işlenen bu suçların yankılarının olacağını kaydetti.

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