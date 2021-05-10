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Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail polisi Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktı

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail polisinin sabah namazında Aksa'ya birden fazla kapıdan baskın düzenleyerek içerideki cemaate ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ettiğini söyledi.

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Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki cemaate sabah namazındaki sert müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mescid-i Aksa'ya birkaç kapıdan baskın düzenleyen İsrail polisinin Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını anlatan Kisvani, müdahale sırasında kendilerine birçok yaralı bilgisi geldiğini aktardı.

Kisvani, Mescid-i Aksa'nın Silsile ve Aslanlar Kapısı'ndan çıkan bazı yaralı Filistinlilerin İsrail güçlerince gözaltına aldığını kaydetti.

Bugünün sakin geçmesini ümit ettiklerini ancak çatışmalar yaşandığını aktaran Kisvani, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'dan geri çekilmeleri konusunda Tel Aviv'e baskı yapılması için içeride girişimlerde bulunduklarını ve uluslararası mercilere çağrı yaptıklarını ifade etti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Barikatlar kurdular

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

4 saatlik sert müdahalenin ardından çekilmişlerdi

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin, dört saatlik sert müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

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