ABD'nin en yetkili ismi koronavirüste normalleşme tarihini açıkladı ve uyardı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınında normale dönüş için tarih verirken bir yandan da maske kullanımıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Abone ol

Yaklaşık 40 yıldır ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörlüğü görevinde bulunan Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak ülkenin en yetkili ismi olarak kabul ediliyor.

Koronavirüs ile mücadele konularında eski Başkan Donald Trump ile birçok kez ters düşen Dr. Fauci, ocak ayında yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'la çalışmaya devam ediyor.

Fauci, ABC ve NBC kanallarına verdiği son röportajlarda hem koronavirüs salgınında normalleşmeye dönüş tarihiyle ilgili hem de aşılama ve maske kullanımıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'ye göre bir sonraki Anneler Günü'nde, yani 2022 yılının mayıs ayında 'Normale, olabilecek en yakın şekilde ulaşmış' olacağız. Ancak uzmanlar Fauci'nin bu öngörüsünün sadece ABD değil tüm dünyada aşılama kampanyalarının ivedilikle davam etmesi ve dünya nüfusunun aşılanmış olması koşuluyla mümkün olabileceğinin altını çizmeye devam ediyor.

İç mekanlar için hala maske kullanımı öneriliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) talimatnamesine göre tam aşılama (iki doz aşılarının üzerinden 14 gün geçmiş kişiler) sonrasında açık hava aktivitelerinde ve kalabalık olmayan mekanlarda maske kullanımı artık gerekli değil. Ancak iç mekanlar için hala maske kullanımı öneriliyor.

'Aşı uygulandıkça maske kullanımının azaldığını göreceğiz'

Kimi uzmanlar CDC'nin maske uygulamasını hızlıca devam eden aşılama kampanyasına bakarak oldukça katı buluyor. Anthony Fauci ise bu konuda yaptığı açıklamada 'Daha fazla aşı uygulandıkça maske kullanımının azaldığını göreceğiz.' ifadesini kullandı. Fauci'ye göre aşılama arttıkça maske konusunda 'daha liberal' bir yaklaşım uygulanabilir.

Mevsimsel maske

Öte yandan Fauci NBC'ye verdiği demeçte maske konusunda radikal kabul edilebilecek bir açıklama yaptı. ABD'lilerin 'mevsimsel' olarak maske takmaya başlayabileceğinin altını çizen Fauci 'Bu yıl mevsimsel grip hiç yaşanmadı çünkü insanlar Kovid-19 için gerekli sağlık tedbirlerini uyguluyordu.' dedi. Fauci sözlerine şöyle devam etti: "Bir-iki ya da daha fazla yıl sonra insanların solunum yoluyla bulaşan virüslerden korunmak ve bu virüsleri yaymamak için 'mevsimsel' olarak maske takmaya başlaması olası ve mantıklı görünüyor."

Fauci, CDC'nin talimatnamelerini sürekli olarak güncel duruma göre değiştirdiğini ve yenilediğini söylüyor ancak eleştirilere de kulaklarını tıkamış değil. Fauci'ye göre aşılama arttıkça maske kuralı gevşemeli - ki Fauci durumun bu yönde ilerlediğini de sözlerine ekliyor.

Uzmanlar tam aşılanmış kişilerin kapalı alanlarda maske kullanımına mecbur bırakılmamasının aşılara olan güveni artıracağı görüşünde.

CDC'nin rakamlarına göre yetişkin ABD'lilerin %46'sı en az bir doz aşılarını olmuş durumda. Yetkililer iki doz aşını da yaptırmış kişilerin maskesiz olarak kalabalık olmayan ortamlarda bulunmasına izin veriyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü'ne kadar ABD nüfusunun en az %70'inin aşılanacağını söz vermişti.