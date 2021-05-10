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Afyonkarahisar'da sanığın annesi çete liderine ‘tüh senin suratına, beter ol’ dedi

İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandıran şebekeye yapılan Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı. Adliyeye çıkarılan şahıslardan birinin annesi, çete liderine ‘tüh senin suratına, beter ol’ diye tepki gösterdi.

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sosyal medya üzerinden yasa dışı ‘bahis kuponu’ kazandırma vaadiyle vatandaşı dolandırdıkları öne sürülen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 7 kişinin sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplar ile bahis kuponu sattıkları ve bu yöntemle 15 kişiyi 70 bin 564 TL dolandırdıkları tespit edildi.

Olayın ardından harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar ile birlikte Ankara ve Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan 7 şahıs polis eşliğinde adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Mevlüt Ü., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, İsmail Ö. Mert Güven L., Ömer S., Bekir Can E., Bilal Ş. ve İSA B. isimli toplam 6 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Şahısların adliyeye girişleri sırasında içlerinden birisinin annesi olduğu öğrenilen kadın ise çete üyesi olduğu öne sürülen şahsın arkasından ‘tüh senin suratına, beter ol’ diyerek küfür etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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