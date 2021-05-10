Galatasaray Eren Aydın ile sözleşme imzaladı

Galatasaray, altyapısında oynayan 18 yaşındaki genç forvet Eren Aydın ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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Galatasaray, altyapısında oynayan ve 10 maçta 13 kez ağları sarsan 18 yaşındaki forvet Eren Aydın ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Eren Aydın ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Eren Aydın, 11. haftası tamamlanan 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde forma giydiği 10 karşılaşmada 13 gol attı.