Osmaniye'de kan donduran vahşet! Bunu yapan insan olamaz

ADANA’dan Gaziantep yönüne otomobille seyahat eden bir hayvanseverin yol kenarında gözleri oyulmuş halde bulup veterinere götürdüğü sokak kedisinin göz küreleri alınıp, göz kapaklarına altışar dikiş atıldı.

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Otomobiliyle 5 Mayıs günü Gaziantep’e doğru ilerleyen bir hayvansever, yol kenarında yaralı bir kedi gördü. Otomobilini yol kenarında durduran kişi, kedinin gözlerinden yaralı olduğunu fark etti. İnternetten yakın bir veteriner hekim kliniği arayan vatandaş, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi’nin adresine ulaştı. Yaralı kediyi İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala’ya teslim eden vatandaş, tedavi başladığı sırada klinikten ayrıldı.



Kediyi muayene ettiğinde ilk başta enfeksiyona bağlı bir vaka olmasını dilediğini ancak yaptığı inceleme sonucu kedinin iki gözünün oyulduğunu tespit ettiğini dile getiren Laçinbala, “Mübarek ramazan ayında böyle bir olayın karşımıza çıkması bizleri derinden yaraladı ve Hayvan Hakkı Yasası’nın revize edilmesi konusu tekrar aklımıza geldi” dedi.



"Antibiyotik tedavimiz devam ediyor"

Ali Laçinbala, yaklaşık 2,5 saat süren operasyon sonunda kedinin parçalanmış göz kürelerinin dip kısımlarından elektrokoterle kanamasız bir şekilde yerinden alınıp, göz kapaklarının ise karşılıklı mühürlendiğini belirtti. Tedavi sürecini anlatan Laçinbala, “Enfeksiyondan değil de resmen bir darbe almış. Bu taş olabilir veya küt çisim travması olabilir. İki gözünde de göz küresi tamamen dışarıda ve çok ciddi nekrozlar vardı. Ayrıca kedimiz geldiğinde açlıktan ölmek üzereydi hemen gelir gelmez sıvı takviyesine, mineral takviyesine başladık. Göz kürelerini aldığımız canımızın göz kapaklarına altışar dikiş attık gözleri mecburen mühürlemek zorunda kaldık. Antibiyotik tedavimiz devam ediyor. Uyuz etkenine de rastladık” diye konuştu.







"Bunlar ifşa edilsin"

'Yakışıklı' ismini verdiği kedinin operasyondan 12 saat sonra tamamen kendisine geldiğini ancak hala seslerden çok korktuğunu anlatan Laçinbala, “Kedimiz artık beslenebiliyor, su içebiliyor ve yürüyerek ortamı keşfedebiliyor. Hayvan Hakkı Yasası’nı önemsiyoruz çünkü hayvana şiddet gösteren birisi bizimle yan yana yemek yiyemesin. Bunlar ifşa edilsin, bu hayvanlara yaşam hakkı verilsin istiyoruz. Bu canlara şiddet uygulayan birisinin eşine, çocuklara veya bir kadına ilk fırsatta şiddet uygulayacağı bilimsel bir gerçektir. Artık bu şiddet kabahatten suça dönüşsün.” dedi.