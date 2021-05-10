Erol Bulut'tan Gaziantep iddialarına yanıt

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Erol Bulut, Gaziantep FK haberlerine yanıt verdi.

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Erol Bulut, transfer iddialarına yanıt verdi. Yerel basında yer alan Gaziantep FK haberlerine açıklık getiren Bulut, kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.

NTV Spor'a konuşan Bulut, "Sezonun tamamlanmasını bekliyorum. Yurtiçi ve dışından gelecek teklifleri değerlendirerek geleceğimle ilgili kararı o zaman vereceğim." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut'un adı Yunanistan ligi temsilcilerinden AEK ile de anılıyor.

Mart ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertliler ile 34 maça çıktı. Bulut bu dönemde 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha önce Aytemiz Alanyaspor'un başında görev yaptı.

Başkanlık seçimi

Gaziantep, 25 Mayıs Salı günü olağan seçimli genel kurula gidecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübü bünyesinde barındıran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği, Olağan Seçimli Genel Kurul tarihini belirledi.

Buna göre, genel kurul 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'de kulüp tesislerinde gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise genel kurul 2 Haziran'a ertelenecek.

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde sezonun bitmesiyle görevi bırakacağını açıklamıştı.