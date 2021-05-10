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Van'da tandıra düşen kadın feci şekilde can verdi! Kocası ise bakın ne yaptı

İhlas Haber Ajansı

VAN'da ekmek pişirirken tandıra düşen 6 çocuk annesi hayatını kaybederken, kendisine mezar olan tandır evi ise eşi tarafından yıktırıldı.

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Edinen bilgilere göre olay, ilçenin Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Tandır evinde ekmek pişiren Ö.T. (34) isimli 6 çocuk annesi, düştüğü tandırda hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cansız bedeni çıkarılan kadın, mahallede gözyaşları arasında toprağa verildi. Kadının eşi ise yaşanan olaydan sonra tandır evini yıktırdı.

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