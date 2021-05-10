BIST 1.458
DOLAR 8,26
EURO 10,05
ALTIN 489,55
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var

Süper Lig'de 41'inci haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 41'inci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 41. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, Fenerbahçe - DG Sivasspor mücadelesini Halis Özkahya, Denizlispor - Galatasaray karşılaşmasını da Abdulkadir Bitigen yönetecek.

17.00 İH Konyaspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Aytemiz Alanyaspor- BB Erzurumspor: Alper Ulusoy
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Halis Özkahya
20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
20.30 Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor : Halil Umut Meler
20.30 Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Suat Arslanboğa

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da şok olay! Yanlışlıkla 1 yerine 6 doz koronavirüs aşısı vuruldu
MSB 'Tam isabet' diyerek duyurdu: Metina'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da yürek yakan olay! Kızını o halde gören baba sinir krizi geçirdi
İstanbul'da camilerden Mescid-i Aksa için dualar edildi
Bursa'da sabah işe gelmedi! Banyoya girince hayatının şokunu yaşadı
İskoçya'da pandemi sonrası bağımsızlık için referandum sözü
Son dakika İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu kararı! Soruşturma izni vermedi
Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e sert tepki: Artık söz bitmiştir
Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a kötü haber
Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı kadın FETÖ'nün 'Altın Nesil' kolejinden mezun çıktı!
Yorumlar