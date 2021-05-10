Süper Lig'de 41'inci haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 41'inci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 41. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, Fenerbahçe - DG Sivasspor mücadelesini Halis Özkahya, Denizlispor - Galatasaray karşılaşmasını da Abdulkadir Bitigen yönetecek.
17.00 İH Konyaspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Aytemiz Alanyaspor- BB Erzurumspor: Alper Ulusoy
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Halis Özkahya
20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
20.30 Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor : Halil Umut Meler
20.30 Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Suat Arslanboğa