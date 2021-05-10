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İtalya'da şok olay! Yanlışlıkla 1 yerine 6 doz koronavirüs aşısı vuruldu

Hemşire, 23 yaşındaki İtalyan kadına olması gerekenden fazla aşı uyguladı.

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Koronavirüs aşılaması sırasında yanlışlıkla fazladan uygulanan doz haberlerine bir yenisi eklendi.

Daha önce ABD, Avustralya, Almanya ve İsrail'de yaşanan olay, bu kez İtalya'da ortaya çıktı.

6 doz uygulandı
23 yaşındaki İtalyan öğrenciye tek doz aşı yapılması gerekirken yanlışlıkla 6 doz aşı uygulandı.

AFP'nin haberine göre, söz konusu kişi hastanede gözetim altına alındı. Yaşanan olay, İtalya'nın ilaç düzenleyicisine bildirildi.

Sağlık durumu iyi
Toskana'daki İtalyan kadının durumunun, sıvı ve parasetamol aldıktan sonra iyi olduğu kaydedildi.

Pfizer aşısının yüksek dozlarını test etmeye yönelik önceki çalışmalar dört dozla sınırlı bulunuyor.

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