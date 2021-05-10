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Antalya'da yürek yakan olay! Kızını o halde gören baba sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da kendisine zarar vermemesi için ailesi tarafından odasında kafese kapatılan 26 yaşındaki engelli kız, kafasının kafese sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

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Manavgat ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesinde anne ve babasıyla birlikte yaşamını sürdüren 26 yaşındaki zihinsel engelli Hafize Bakır isimli genç kız babası ve komşuları tarafından evde ölü bulundu. Kızını, evlerinin içerisinde yaptırdıkları kafesin üst kısmında başını demir arasına sıkışmış olarak gören baba sinir krizi geçirdi.

3 yaşındayken geçirdiği rahatsızlığın ardından zihinsel engelli olarak yaşamını sürdüren Hafize Bakır’ın cenazesi Jandarma Olay Yeri inceleme ekibi, Adi Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


“Ailesi her şeyini yapıyordu”
Bakın ailesinin komşuları, Hafize’nin bazı geceler sabahlara kadar bağırdığını, kendisine ve etrafına zarar verdiğini belirterek, “Allah var. Anne-babası bir kez bile of demedi. Kızlarıyla en iyi şekilde ilgilendi. El bebek gül bebek onu teskin etti. Kız kardeşi ve eniştesi de her gün gelip onunla ilgilendi. Sürekli kendisine zarar verip evin penceresinden ve balkonundan atladığı için evin balkonunu penceresini perde ile kapattılar. Kendisine daha fazla zarar vermemesi için de evin bir odasına kafes yaptırdılar. Kafesin kapısı açık oluyordu. Ama ilacını almadığı zamanlarda kendisine zarar vermemesi için kafesin kapısını kapatıyorlardı. Bu aile kızları için elinden geleni yaptı. Biz buna şahidiz” diye konuştular.

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