Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı kadın FETÖ'nün 'Altın Nesil' kolejinden mezun çıktı!

Hatay Reyhanlı'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Yeni Zelanda vatandaşı Saed Aden’in, FETÖ'ye ait Işık Koleji’nden mezun olduğu ortaya çıktı.

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Saed Aden'in ifadesinde, ilkokuldan itibaren Avusturalya Melbourne'deki FETÖ okulu Işık Koleji’nde okuduğunu, kendisiyle birlikte 5 kardeşinin daha burada eğitim aldığını anlattığı öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi Saed Aden, 14 Şubat 2021’de Suriye’den yasadışı yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışırken Hatay Reyhanlı’da yakalandı. Aden sorgusunda terör örgütü DEAŞ’la ilgili bildiklerinin yanı sıra kendisiyle ilgili dikkat çekici bir bilgi verdi. Terör örgütü DEAŞ üyesi Saed Aden ifadesinde, Somali asıllı olduğunu, Yeni Zelanda’da doğduğunu daha sonra ailesiyle birlikte Avustralya’ya taşındıklarını anlattı.

"Hedeflerinin altın nesil yetiştirmek olduğunu söylediler''

DHA'nın edindiği bilgilere göre, ilkokuldan itibaren Melbourne'de bulunan FETÖ okulu Işık Koleji’nde okuduğunu, kendisiyle birlikte 5 kardeşinin daha FETÖ kolejinde eğitim aldığını belirten Aden'in, Işık Koleji'nin, FETÖ için “Altın Nesil" yetiştirmeyi amaçlayan bir pilot okul olduğunu, bu hedefin öğrencilere de bildirilerek paylaşıldığını anlattığı kaydedildi.

"Gülen'in kitapları okutulur, vaazları dinletilirdi''

Okul kurucusunun FETÖ’nün Melbourne’deki STK’larından biri olan Selimiye Vakfı’nın Onursal Başkanı İbrahim Dellal olduğu bilgisini veren Saed Aden'in, okulda sık sık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarının okutularak, vaazlarının dinletildiğini söylediği öğrenildi.