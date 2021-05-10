Elazığ'da kanalizasyon çalışmasında göçük
Elazığ'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı.Abone ol
Elazığ'ın merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Elazığ Belediyesince yapılan kanalizasyon çalışması sırasında göçük oluşurken, 1 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Hastaneye götürüldü
AFAD ekibince kurtarılan işçi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.