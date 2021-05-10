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Kayseri'de iftara gelmeyince fark ettiler! Ekiplere ihbarda bulundu

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de dün iftara gelmeyen 18 yaşındaki oğlu Abdulkadir'in kaybolduğunu söyleyen baba Beşir Çankaya, "Oğlum, bir hatamız varsa kusura bakma çık dön evine." ifadelerini kullandı.

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Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi Beşir Çankaya, 18 yaşına yeni giren oğlu Abdulkadir'in iftara gelmeyince kaybolduğunu fark etti. Oğlunun kaybolduğunu fark ettikten sonra polise ihbarda bulunduğunu söyleyen Beşir Çankaya, "Akşam 112'ye giderek ihbarda bulundum. Oğlum gece de eve gelmeyince sabah fotoğrafını da alarak Emniyet Müdürlüğü'ne gittim ve kayıp ihbarında bulundum" dedi.

Abdulkadir'in okul arkadaşlarını pek tanımadığını söyleyen Beşir Çankaya, "Arkadaşları ile de irtibata geçmeye çalışıyorum. Talas ilçesini dolaştım, Cumhuriyet Meydanı'nı dolaştım, parkları dolaştım belki karşılaşırım diye ama bir sonuç alamadım" diye konuştu.


"Bizde bir cahillik varsa bizi affet"
Oğluna 'Evine dön' çağrısında bulunan baba Çankaya, "Oğlum bizim bir hatamız olduysa kusurumuza bakma. Çık gel evine. Bizde bir cahillik varsa bizi affet. Her ailede olan sorunlarımız olur büyütecek bir şey yok" derken, gören vatandaşların polise haber vermelerini istedi.

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