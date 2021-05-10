BIST 1.458
DOLAR 8,26
EURO 10,05
ALTIN 489,55

Trabzon'da görenler merak edip soruyor! Karadeniz inadı yüzünden çok masraf yaptılar

Demirören Haber Ajansı
Trabzon'da görenler merak edip soruyor! Karadeniz inadı yüzünden çok masraf yaptılar

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Akdoğan Mahallesi'nde yan yana iki merdiveni görenler şaşkına döndü.

Trabzon'da görenler merak edip soruyor! Karadeniz inadı yüzünden çok masraf yaptılar

Çaykara'nın Akdoğan Mahallesi’nde komşu olan Hanefi Men ve Şerafettin Yıldız arasında, 10 yıl önce dik yamaçtaki sınır arazilerinde, su kaynaklı anlaşmazlık çıktı. Aralarında küslük olup, birbirleriyle görüşmeyen komşu aileler, araç yolu olmayan ve patikadan ulaşım sağladıkları evlerine çıkan 2 farklı merdiven yaptırdı. 

112
Trabzon'da görenler merak edip soruyor! Karadeniz inadı yüzünden çok masraf yaptılar

 Aileler, yamaç arazide, aralarında 1 metre mesafedeki merdivenlerle evlerine ulaşıyor. O günden beri birbirleriyle görüşmeyen komşu aileler, yamaçtaki evlerine, aralarında 1 metre mesafe olan 110 ve 87 basamaklı 2 merdiven yaptırdı. 

212
Trabzon'da görenler merak edip soruyor! Karadeniz inadı yüzünden çok masraf yaptılar

Zamanla arası düzelen komşular, şu an birbirleriyle görüşseler de kendilerine ait merdivenleri kullanıyor.

312
Trabzon'da görenler merak edip soruyor! Karadeniz inadı yüzünden çok masraf yaptılar

Yıllar önce yaşanan arazi tartışması nedeniyle ayrı merdiven yaptıklarını anlatan Şerafettin Yıldız, “İki komşu arasında burası sınırdı. Burada hendek dediğimiz yerde bir su vardı ırmak gibi akan." ifadelerini kullandı.

412