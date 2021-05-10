Türkiye, Karadağ maçını hangi statta oynayacak

A Milli Takım, Karadağ maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Abone ol

A Milli Takım’ın eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarının stadyumları belli oldu. Ay Yıldızlılar, 1 Eylül 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karadağ ile karşılaşacak.

Bu maçın ardından Cebelitarık’a gidecek olan A Milli Takım, 4 Eylül’de Cebelitarık ile Victoria Stadyumu’nda oynayacak. Türkiye, eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül’de Amsterdam Johan Cruijf Arena’da Hollanda ile yapacak.