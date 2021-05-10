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Fenerbahçe, Samatta'dan kurtuluyor! Eski takımına dönüyor

Genk, Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Samatta’yı transfer etmek için harekete geçti.

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Fenerbahçe, 6 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonuyla ekonomik yük olan Mbwana Samatta’dan kurtulmaya hazırlanıyor. Tanzanyalı golcünün kariyer zirvesi yaptığı Genk, Samatta’yı geri almak için harekete geçti. Belçika ekibinin sportif direktörü Dimitri De Conde 38 maçta 33 gol kaydeden Paul Onuachu’yu satış listesine koyduklarını açıkladı.

Anlaşmalı ayrılık
Genk’in 40 milyon avro gelir hedeflediği Onuachu’nun yerini doldurmak için hazırladığı listede Samatta da yer alıyor. F.Bahçe’ye gelmeden önce Club Brugge’den teklif alan, ancak “Genk’e saygımdan kabul etmedim” diyen Tanzanyalı da eski takımına dönmeye can atıyor. Büyük bir sürpriz olmazsa Samatta eski takımına dönecek.

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