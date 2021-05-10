Sivas Belediyesi yazılım geliştirmek için 'Bilişim Teknolojileri Birimi' kurdu

Sivas Belediyesince kurulan Bilişim Teknolojileri Birimi ile belediyelerin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi hedefleniyor.

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Belediye şirketi Özbelsan bünyesinde kurulan Bilişim Teknolojileri Birimi, Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent'te faaliyetlerine başladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, Özbelsan'ın rutin faaliyetlerini başarılı şekilde yürüttüğünü, bunun dışında kente öncü, rol model olacak, teknolojiyi ve zamanın ruhunu yakalayabilecek çalışmalar yapmayı hedeflediğini söyledi.

Bilişim ve bilgisayar çağında olunduğunu vurgulayan Bilgin, "Gençler bu noktada çok yetenekli. Üniversitemizin de desteğini alarak Sivas Teknokent'te Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurduk." dedi.

Bilgin, Bilişim Teknolojileri Birimi hakkında şu bilgileri verdi:

"Yeni yazılım mühendisleri yetiştirmek, yeni yazılımlar ortaya çıkarmak adına böyle bir girişim başlattık. 8 gencimiz aktif olarak çalışıyor, önümüzdeki dönemde bu sayıyı 16'ya çıkartacağız. Gençlerimiz burada farklı alanlarda yazılım geliştirerek hem belediyeye hem de Türkiye'ye değer ve vizyon katacak. Belediyeciliği rutin altyapı, üstyapı, park bahçe olarak görmüyoruz, onlar zaten asli görevimiz. Onları yaptık demek doğru değil çünkü bunları yapmakla mükellefiz. Bunun dışında şehrin ekonomisine, istihdamına katkı sağlayacak, şehre vizyon verecek, şehre rol model olabilecek bu tip uygulamaları da hayata geçirmeye devam edeceğiz."

"Milli ve yerli yazılımları hayata geçireceğiz"

Birimdeki mühendisler tarafından geliştirilecek yazılımların Sivas Belediyesinin yanı sıra tüm belediyelerin de hizmetine sunulacağını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Amacımız Teknokent bünyesinde yazılım üssü oluşturarak, belediyelerin ihtiyacı olan her türlü yazılımı projelendirdikten sonra hayata geçirmek. Burada iki amacımız var; hem belediyeler için milli ve yerli yazılımları hayata geçirmek hem de gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak. İnanıyorum ki bugün burada bir fidanla başladığımız proje, ileride orman olacak. Burada yetişen gençler, kendilerini yetiştirmiş olarak devletine, milletine, çağımızda önemli bir alan olan dijital yazılım noktasında da büyük bir görevi yerine getirmiş olacak."