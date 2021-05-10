İsrail Mescid-i Aksa'da zulmünü artırdı! Türkiye'den üst üste tepki yağıyor fanatiklerden işgal hazırlığı

İşgalci terör devleti İsrail'in hukuk tanımaz davranışlarına Türkiye'den sert tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik İsrail şiddetinin artarak devam ettiğini belirterek, "Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor.' dedi. İşte Türk yetkililerin diğer açıklamaları...

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Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise Harem-i Şerif'ten ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi bu sabah, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. Bu kanunsuz müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralandı.

İsrail polisinin Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etmesine Türkiye'den tepki yağıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik İsrail şiddetinin artarak devam ettiğini belirterek, "Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu, zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya 'dur' demelidir" dedi.

'Dünya 'dur' demelidir'

AK Partili Çelik, "Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu, zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya 'dur' demelidir. Mescid-i Aksa'yı işgalden ve Kudüs'ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar. Bu saatten sonra 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka bir şey değildir. 'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz' diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İslam dünyasına sesleniyoruz; İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz; bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zülüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: Şiddet derhal sona ermelidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sesleri olmaya devam edeceğiz

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor. Bu vahşete ses çıkarmayalar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz! İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor. Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!

Kurtulmuş: Terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, uluslararası kuruluşların harekete geçerek İsrail'in vahşetini durdurması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır! Uluslararası kuruluşlar harekete geçip bu vahşeti durdurmalıdır."

Karamollaoğlu: İslam dünyasının dağınıklığından...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Siyonistler bilmeliler ki; Mescid-i Aksa İslam dünyasının ve bütün insanlığın ortak davasıdır" dedi. Twitter hesabından İsrail'e tepki gösteren Saadet lideri Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün İslam dünyasının dağınıklığından cesaret alarak Müslümanların mukaddes değerlerine saldıran, Siyonistler bilmeliler ki; Mescid-i Aksa İslam dünyasının ve bütün insanlığın ortak davasıdır, bu saldırılar ile ancak ve ancak İslam dünyasının uyanışına vesile olacaklardır."