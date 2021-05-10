İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit annesinin Anneler Günü'nü kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta yaşayan şehit Piyade Er Ahmet Turan Kargavuş'un annesi Nedime Kargavuş ile telefon görüşmesi yaparak, Anneler Günü'nü kutladı.

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AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Anneler Günü dolayısıyla Şırnak'ta 2011 yılında şehit olan Piyade Er Ahmet Turan Kargavuş'un annesi Nedime Kargavuş'u ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci de yer aldı.

Bakan Soylu ile telefonda görüşmek istedi

Şehidin annesi Nedime Kargavuş ile babası Kenan Kargavuş, ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çok sevdiklerini ve konuşmak, teşekkür etmek istediklerini söyledi.

Şehit annesinin bu talebi üzerine AK Parti İl Başkanı Aksu, İçişleri Bakanı Soylu'yu telefonla aradı ve şehit annesi ile görüştürdü. Nedime Kargavuş, Bakan Soylu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Sayın bakanım; Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Her zaman için dualarımızdasınız. Cumhurbaşkanı'mıza bütün çalışan bakanlarımıza duacıyız. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Sizlere uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Bizleri şer odaklara muhtaç etmesin. Gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Bakan Soylu ise Nedime Kargavuş'un Anneler Günü'nü kutlayarak, "Ellerinizden öpüyorum. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin. Sizlere minnettarız, nice Anneler Günü diliyorum" diye konuştu.