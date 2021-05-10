BIST 1.451
DOLAR 8,27
EURO 10,05
ALTIN 487,66
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Ramazan'da umut var

Fenerbahçe'nin konuğu Sivasspor

Anadolu Ajansı

Şampiyonluk ümidini son iki maça taşıyan Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek.

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

7 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Serdar Aziz, yarın sarı kart görmeleri halinde son hafta Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsrail'e tepki: Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir
Kocaeli'de çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk evi küle çevirdi
3 bin 500 sipariş alındı! Erzurum'da taleplere yetişmiyorlar çift vardiya yapılıyor
Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin takımı West Bromwich Albion küme düştü!
Atilla Yeşilada'dan bomba dolar tahmini! ‘Dolarda beklediğimiz alevlenme 1 ay ertelendi’
İki bakandan Ramazan Bayramı öncesi ödeme müjdesi! Paralar hesaplara yatıyor
Bakanlık duyurdu! 79 bin 186 kişiye kısıtlama cezası
Galatasaray küme düşen Denizlispor deplasmanında
Paul Pogba'dan Fenerbahçe itirafı
Enginyurt'tan Sedat Peker çıkışı: Savcıları göreve çağırdı
Yorumlar