Atilla Yeşilada'dan bomba dolar tahmini! ‘Dolarda beklediğimiz alevlenme 1 ay ertelendi’

Dolar yeni haftaya hafif yükselişle başladı. Altın da hafif yükselişte. Istanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, "Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde beklediğimiz alevlenme en az 1 ay ertelendi" dedi.

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Piyasalar güne hafif yükseliş trendinde başladı. Dolar/TL, ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin çok altında kalmasının ardından geçen haftanın son gününde gerilediği 8.3’ün hemen altında güne başladı. Bankacılar resmi tatiller ile bu hafta Çarşamba günü öğlene kadar açık olacak piyasalarda hacimlerin nispeten düşük kalabileceğini belirttiler.

Saat 10:00 itibariyle piyasada son durum: Dolar güne çok hafif yükselişle başladı ve 8.26 liradan işlem görüyor. Euro ise yine 10 liranın üzerinde seyrediyor. Spot piyasada gram altın 488 liradan işlem görürken, çeyrek altın 798 liradan satılıyor.

ABD’de tarım dışı istihdam artışı Nisan’da 266,000 ile 978,000 olan beklentilerin oldukça altında kaldı. ABD tarım dışı istihdamki beklentilerin altındaki artış hisse senedi piyasasını yukarı çekse de dolar ve ABD Hazine tahvil getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Veri ABD’de merkez bankasının hızlı bir şekilde desteklerini geri çekeceği yönündeki bazı beklentileri de azaltarak gelişmekte olan para birimlerine yönelimi artırdı.

Istanbul Analytics’ten Atilla Yeşilada, “Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde beklediğimiz alevlenme en az 1 ay ertelendi” dedi. Doların başlıca para birimleri karşısında seyrini izleyen endeks ilk kez 26 Şubat’tan bu yana 90.128’e kadar geriledikten sonra 90.178’de bulunuyor.