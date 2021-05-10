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Paul Pogba'dan Fenerbahçe itirafı

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba katıldığı bir yayında Fenerbahçe ile ilgili konuştu.

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Manchester United'ın yıldız orta sahası Paul Pogba, Fenerbahçe maçının atmosferini unutamıyor. Katıldığı bir Twitch yayınında soruları yanıtlayan Fransız yıldız, "Deplasmanda oynadığın en iyi atmosfer hangisiydi?" şeklinde yöneltilen soruyu yanıtladı.

Pogba, sözlerine Borussia Dortmund ile başlayarak, "Birçok stadyum var. Öncelikle Dortmund... Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim" şeklinde konuştu.

Paul Pogba'nın unutamadığı maç hangisi?
Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında Manchester United ile karşılaştı. Old Trafford'da 4-1 kazanan Manchester United'da Pogba iki gol kaydederken Kadıköy'deki karşılaşmada ise Fenerbahçe rakibini Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ın tek golü Wayne Rooney'den gelmişti.

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