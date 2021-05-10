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Fatih Terim istedi Marcao'nun sözleşmesi uzatıldı! İki isim daha sırada

Galatasaray'da Fatih Terim'in raporları doğrultusunda Marcao ile yeni sözleşme yapılırken 2 isim daha yolda. İşte detaylar...

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Beşiktaş derbisinde Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Marcao sahanın yıldızlarındandı. Bu sezon Fatih Terim'in Muslera ile birlikte yedek bırakmadığı iki oyuncudan biri olan Marcao, 40 maçta sergilediği performansın ödülünü aldı.

Marcao ile 2 yıl daha
Sabah'ın haberine göre; başkanlığı bırakacağını açıklayan Mustafa Cengiz son icraatı olarak Brezilyalı stoperin sözleşmesini uzattı. Marcao'nun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar (2 yıl daha) uzatıldığı öğrenildi. Bu sezon 850 bin euro ile sarı-kırmızılı takımın en az kazanan isimlerinden olan Marcao'nun garanti ücretine yüzde 50 zam yapıldı.

Performans bonusları da ödenecek
Yeni sezonda 1.2 milyon euro kazanacak 24 yaşındaki solak stopere ayrıca performans bonusları da ödenecek. Başkan Cengiz bu hamleyle yeni gelecek yönetimi de rahatlattı. 2018-19 sezonunun devre arasında geldiğinde 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Marcao, şu anda 12 milyon euro'ya ulaştı.

İki isim daha sırada
Galatasaray'da Marcao'dan sonra iki isimle daha sözleşme yenilenecek. Marcao'nun savunmadaki partneri olan Luyindama ile yola devam kararı alındı. Formasını Donk'a kaptırmasına rağmen deneyimli savunma oyuncusu takımda kalacak. Luyindama'nın sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek.

Emre ile yola devam
Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporları doğrultusunda Emre Akbaba'nın kontratını da uzatacak. Son haftalarda büyük çıkış yakalayan ve üst üste attığı gollerle takımını zirve yarışında tutan milli futbolcu ile masaya oturulacak.

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