Enginyurt'tan Sedat Peker çıkışı: Savcıları göreve çağırdı

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Sedat Peker'in iddiaları üzerinden Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar hakkında savcıları göreve çağırdı.

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Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Sedat Peker'in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar hakkındaki iddialarına dair savcılık birimlerinin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Twitter'dan Sedat Peker'in iddiaları sonrasında savcılar göreve çağıran Enginyurt, şu paylaşımı yaptı:

"Sedat Peker sürekli yayın yapıyor. Cimer'e başvuru var diye, Ekrem İmamoglu'na soruşturma açan Cumhuriyet Savcıları ne beklersiniz? Ağar Ağar olsa da bir hamle yapsanız diyorum. Zira kokain, cinayet, tehdit, tecavüz ne ararsan var AĞAR abilerde. VİRA BİSMİLLAH deyiniz artık."