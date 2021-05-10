Bir Zamanlar Kıbrıs'taki bu sahne Rauf Denktaş'ın eski danışmanını kızdırdı: Geri zekalı mısınız?

Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, TRT'ye "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde Denktaş'ın başına Nikos Sampson tarafından silah tutulduğu gösterilen sahneye ilişkin "Geri zekalı mısınız? Samson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz!" diyerek tepki gsöterdi.

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TRT'de yayınlanmaya başlayan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, eleştirilere neden oldu. . KKTC direnişinde yaşanan bazı çatışmaların, dizide çarptırıldığı yönündeki iddialar diziyi tartışma konusu haline getirdi.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, dizinin yeni bölüm fragmanına tepki göstererek Twitter'dan paylaşımda bulundu.

İsmail, fragmanda Denktaş'ın başına Nikos Sampson tarafından silah tutulduğu gösterilen sahneye ilişkin şunları söyledi:

"Geri zekalı mısınız? Samson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz! Devlet galası bu saçmalıklar için miydi?

Bu dizi varoluş mücadelemizi değil, insanları arkadan vuran sivilleri katleden eli kanlı katil Sampson'u aklama ve kahraman yapmak için mi yapıldı? Korkak katil bir yığın yalanla davası için korkmadan mücadele eden Liderimiz Denktaş'ı silahla kaçıran bir kahraman olarak gösteriliyor."