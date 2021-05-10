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İYİ Parti'den parlamenter sistem çalışması! Seçim barajı detayına dikkat

İYİ Parti'nin yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığı "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışması bitti. Buna göre Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, seçim barajı yüzde 5'e indirilecek. İşte haberin detayları...

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İYİ Parti'nin yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığı "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışması bitti. Çalışmayı gerçekleştiren ekibin başında yer alan Hukuk Ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem Habertürk muhabiri Mahir Kılıç'a konuştu. 

İYİ Parti'nin "İyileştirilmiş Ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasını hazırlayan ekibin başındaki Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Bahadır Erdem, sistemin olmazsa olmazının "tarafsız cumhurbaşkanı" olduğunu söyledi.

Prof. Bahadır Erdem, "Hazırladığımız anayasa metni değil, ileride anayasa, kanunlar hazırlanırken hepsinin uyması gereken bir devlet sistemi önerisi, bir hukuk önerisi. Yaşayan dinamik bir sistem öneriyoruz. Bütün olarak iyileştirilmiş güçlendirilmiş, kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam tesis edildiği, erklerin hiçbirinin birbiri üzerinde vesayetinin bulunmadığı bir devlet sistemi öneriyoruz. Sistemin olmazsa olmazı tarafsız cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı taraflı olduğu zaman, vatandaşın devletin en üst makamına karşı gönül kırgınlığı oluyor. Parti başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı görevleri birbirine karışıyor" ifadelerini kullandı.

8-9 ana ilke ve 70 sayfalık çalışma
İyileştirilmiş Ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisi için 8-9 ana ilkeden oluşan yaklaşık 70 sayfalık bir çalışma hazırladı İYİ Parti. O sisteme göre Meclis daha da güçlendirilecek. Özellikle yüksek yargı üyelerinin seçimi konusunda. Bu konuda daha fazla üye gönderilerek Meclis'in etkinliği arttırılacak.

Seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülecek
İYİ Parti'nin çalışmasına göre, seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülecek. Yüzde 5'lik barajın demokrasi ile yönetilen ülkelerde makul bir baraj olduğunu belirten Bahadır Erdem,kamuda liyakat vurgusu yaptı. "Liyakat Kurumu" kurulacağını belirten İYİ Partili Erdem, "Liyakat kalmadı. Liyakat ayrı devlete sadakat ayrı bir şey karıştırmayalım. Devlet ayrı iktidar ayrı" dedi.

"CEO bakan istemiyoruz"
İYİ Parti'nin "İyileştirilmiş Ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasına göre bakanların parlamentodan seçileceğini belirten Bahadır Erdem, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sağlık, turizm, milli eğitim ve ticaret bakanlıklarına CEO bakanlar getirildi. Bunların milletin hayrını düşünmekten ziyade, kendi iştigal alanı olan şirketlerle alakalı yaptıkları çalışmaların zararını milletçe çekiyoruz. Dolayısıyla CEO'luktan bakan istemiyoruz" dedi.

26 Mayıs Çarşamba Akşener açıklayacak
İYİ Parti'nin hazırladığı çalışmanın 26 Mayıs Çarşamba günü Genel Başkan Meral Akşener tarafından açıklanması bekleniyor.

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