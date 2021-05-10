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Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunsporlu oyuncuları konaklayacağı otele bırakıp, park edilmek istenen takım otobüsü, Adana'da kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda otobüsün camları kırıldı.

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TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesinin son haftasında Adana’da, Adanaspor ile karşılaşan Yılport Samsunspor mücadeleyi 2-0 kazandı. Samsunspor, 3'lü averajda rakipleri Adana Demirspor ve Giresunspor’un da son haftada maçlarını kazanmasıyla Süper Lig’e direkt yükselemedi. Karşılaşmanın ardından Yılport Samsunspor kafilesini taşıyan takım otobüsü, oyuncuları maç sonrası Adana’da konakladıkları otele bıraktı.

Otel çevresinde daha güvenli yere çekilmek istenen kırmızı beyazlı takımın otobüsü, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan olmazken, atılan taşlar nedeniyle otobüste hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başattı.

Bu arada, geceyi Adana’da geçirecek olan Samsunspor kafilesi, sabah erken saatlerde uçak ile Samsun’a dönecek.

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