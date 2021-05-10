16 yaşındaki amcasının kızını ikinci eşi yapmak istedi reddedilince çılgına döndü

Diyarbakır Bismil'de evli ve 7 çocuk babası 37 yaşındaki Aslan Karakaş, amcasının kızı 16 yaşındaki E.K.'yi ikinci eşi yapmak istedi. E.K. ve annesi buna direnince ölüm tehdidinin ardından kurşun yağdırdı.

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16 yaşındaki E.K., Diyarbakır Bismil’in Derik köyü Selamet mezrasında annesi ve kardeşleriyle yaşıyordu. Babasını 12 yıl önce kaybetmişti. Mezrada 13 hane vardı ve herkes birbiriyle akrabaydı. İki yıl önce, evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş (37), E.K’yi ikinci eşi olarak istediğini söyledi.

E.K. ve annesi şiddetle karşı çıktı. Reddedilen Aslan Karakaş, silahını kuşanıp, evlerinin önünde tehditkâr tavırlarla dolaşmaya başladı. "Sen benim olacaksın, başkasıyla evlenirsen seni de o kişiyi de öldürürüm" diyordu. Hürriyet'in haberine göre, E.K.’nin annesi, Aslan Karakaş’ı şikâyet etti, ancak gördüğü baskılar nedeniyle şikâyetini geri çekmek zorunda kaldı.

Aslan Karakaş'ın eşi de istedi: Ev alır döşerim

E.K., yaşadığı baskı ve tacize dayanamayarak 7. sınıfta okulunu bırakmak zorunda kaldı. İş o kadar ileri gitmişti ki Aslan Karakaş’ın eşi, E.K.’nin annesine giderek, "Kızını bize ver, ben ona ev alır döşerim" diyecekti. E.K.’nin annesi de onu kovacaktı. Evinin balkonuna dahi çıkamaz hale gelen E.K., bir arkadaşıyla evlenmeye karar verdi.

Araçta 30 kurşun izin vardı

Bunu duyan Aslan Karakaş, 4 Şubat 2021 günü, E.K. ve annesi evlerinin önünde otomobile binecekleri sırada kurşun yağdırdı. E.K., vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Araçta ise 30 kurşun izi vardı. Hastaneye kaldırılan E.K., bir hafta sonra biraz kendine geldiğinde Aslan Karakaş’ın silahlı saldırısına uğradığını söyledi. Olaydan sonra kaçan Aslan Karakaş ise yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

"Hepimiz suçluyuz"

E.K.’nin ablası H.G., yaşananlara isyan ederek, "Aslan Karakaş, kız kardeşimi kendisiyle evlenmesi için zorluyordu. Evlenmezse onu öldüreceğini söylediğine defalarca şahit oldum. Bu adam yüzünden kız kardeşim okulu bırakmak zorunda kaldı. Aslan Karakaş, köyün ortasında elinde silahla dolaştığı için kardeşim evden bile dışarı çıkamıyordu. Daha önce de şikâyette bulunduk. Ancak jandarma bu şikayeti dikkate almadı. Karakaş’ın ailesi tarafından tehdit edildiğimiz için şikâyetimizi geri çekmek zorunda kaldık. Adamın evi arandığında bir sürü ruhsatsız silah çıktı. Balıkesir Susurluk’taki ablasında kaldığını duyduk. Mardin’de de dayıları var. Kardeşim orada can çekişirken Aslan Karakaş’ın eşi Remziye Karakaş, anneme para teklif edip şikâyeti geri çekmesini istedi. Bütün akrabalar annemi ve bizleri suçluyor ‘Neden vermediniz kızı, bak ne oldu’ diye. Kimse bu adama dur demedi. O kadar pişmanız ki hiçbirimiz bir şey yapamadık. Hepimiz suçluyuz. Başka yerde olsaydı herkes ayaklanırdı ve o adam yakalanırdı" dedi.