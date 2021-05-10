Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için çember daralıyor... 'Kripto Tosuncuk'un kaldığı otelin güvenlik kamerasına takılan Arnavutluk vatandaşı Altjan Canaj'ın yakalandığı öğrenildi. Canaj'ın ilk sorgusuyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı.

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Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Thodex vurgununda yeni gelişme yaşandı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kaçış sürecinde pay sahibi olduğu düşünülen Arnavutluk vatandaşları tek tek gözaltına alınıyor. Arnavutluk polisi, Faruk Özer'in kaldığı otelin güvenlik kamerasına takılan kırmızı beyaz montlu Altjan Canaj'ı da yakaladı.

Asıl pay sahibi Edevaldo Haxhiu

TRT Haber, Altjan Canaj'ın ilk ifadesine ulaştı. Buna göre; Canaj, kaçışta asıl pay sahibi olduğunu söylediği Edevaldo Haxhiu adlı kişiyle Faruk Fatih Özer’e yardımcı olduklarını itiraf etti.

Altjan Canaj, ifadesinde Faruk Özer’in suçlu olduğunu basında çıkan haberlerden sonra anladığını söyledi. Thodex’in firari kurucusu Özer'i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı.

Faruk Fatih Özer'in yanında...

Canaj, Özer’in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu medyada yer alan haberlerden öğrenince, Edevaldo Haxhiu ile yeniden görüştüğünü söyledi. Korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta gıda ürünleri tedarikçisi bir firmanın yöneticisiyle birlikte saklanıyor.