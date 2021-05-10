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ABD'de doğum günü partisine silahlı baskın! Çok sayıda ölü var

Anadolu Ajansı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda şüpheli dahil 7 kişi hayatını kaybetti.

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ABD basınında yer alan habere göre, Colorado Springs kentinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişi öldü.

Polis, olay yerine gittiklerinde 6 kişinin ölü olduğunu, yaralılardan birinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Şüphelinin saldırıda hayatını kaybeden kurbanlardan birinin erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.

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