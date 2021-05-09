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FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü Konya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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KONYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 2. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 2016'da KHK ile ihraç olduğu öğrenilen Veysel A'nın, Beyşehir ilçesinde olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Veysel A'yı gözaltına aldı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Veysel A. tutuklandı.

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