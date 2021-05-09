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Ankara'da gelin ve görümce balkondan düştü

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da 2'nci kattaki evin balkonunda dengesini kaybeden kadın ile kendisini kurtarmaya çalışan yengesi Sevcan Ö., 10 metre yükseklikten yere düştü. Hastanede tedavi altına alınan ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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VAN'da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ağabeyi Hanefi ile yengesi Sevcan Ö.'nün Ankara'nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine geldi. Kıyafet asmak için balkona çıkan genç kadın, dengesini kaybetti.

Sevcan Ö., görümcesinin yere düşeceğini fark edince hızla balkona koştu ancak hamle yaptığı sırada görümcesi düştü. Bu sırada dengesini kaybeden Sevcan Ö. de yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İkili yaralanırken; olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sevcan Ö. ile görümcesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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