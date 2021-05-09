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Muğla'da 23 yaşındaki genç kendini astı! Bıraktığı not yürek burktu

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed Ali S., arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde, iple balkon kapısında asılı bulundu.

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Olay, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi 300'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 4'üncü Sınıf Öğrencisi Muhammed A.S., balkon kapısına asılı bulundu. Sabah saatlerinde uyandığında Muhammed Ali S.'nin cansız bedeniyle karşılaşan ev arkadaşı E.K,, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Muhammed Ali S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammed Ali S.'nin cansız bedeni, polis ekipleri ile savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Muhammed Ali S.'nin, uzun zamandır dijital bir oyun üretme içerisinde olduğu, intihar etmeden önce ise 'başaramadım' yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.

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