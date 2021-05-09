Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu

Fenerbahçe'nin Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc, bugün takımıyla 30. maçına çıktı ve zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Genoa, Zajc için Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro ödeyecek.

Abone ol

Fenerbahçe'nin sezon başında Genoa'ya satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderdiği Miha Zajc'tan müjdeli haber geldi. Genoa'da 21. kez ilk 11'de şans bulan Sloven oyuncunun opsiyonu otomatik olarak devreye girdi. Sarı lacivertliler bu transferden 3.5 milyon Euro kazanacak.

Öte yandan Genoa, bu sahasında konuk ettiği Sassuolo'ya 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Genoa, Serie A'da 36 puanla 14.sırada yer alıyor.