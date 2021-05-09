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Son dakika TSK ve MİT'ten Gara'da ortak operasyon: 8 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK VE MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, hava kuvvetlerinin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamaya göre, Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.

Teröristler, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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