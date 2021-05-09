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Şampiyon Inter Sampdoria'ya gol oldu yağdı

Anadolu Ajansı

İtalya Serie A sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Inter, Sampdoria'yı 5-1 mağlup etti.

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Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan 35. hafta müsabakasında, Inter ile ligin orta sıralarındaki Sampdoria ile karşılaştı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, 4. dakika Roberto Gagliardini, 26. ve 36. dakikalarda Alexis Sanchez, 61. dakikada Andrea Pinamonti, 70. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez attı. Konuk Sampdoria'nın tek golünü 35. dakikada Keita Balde kaydetti.

Bu sonuçla şampiyon Inter puanını 85'e çıkarırken, Sampdoria 45 puanla 9. sırada kaldı.

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