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Zirveye Aslan pençesi! Beşiktaş'ı devirdi, "Biz bitti demeden bitmez" dedi

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray sezonun tamamlanmasına iki maç kalırken Beşiktaş galibiyetiyle muhteşem bir hava yakaladı.

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Süper Lig'in 40'ıncı haftasında dün akşam Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, ikili averajda da siyah-beyazlılarla durumu eşitledi. Bu galibiyetle "Biz bitti demeden bitmez" diyerek rakiplerinin şampiyonluk hesaplarını değiştiren Galatasaray, ligdeki son iki maçını da kazanıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

TERİM'İN TERCİHİ KAZANDI

Teknik direktör Fatih Terim, kritik derbide sahaya sürpriz denebilecek hücum hattıyla çıktı. Babel, Falcao ve Onyekuru üçlüsü karşılaşma öncesi kafalarda soru işareti oluştursa da tecrübeli teknik adam haklı çıktı ve hem Babel hem de Falcao fileleri havalandırdı. Falcao 9, Babel ise bu sezonki 6'ncı resmi golünü kaydetti.

GEDSON FARKINI ORTAYA KOYDU

Atiba ve Josef ikilisine karşı ne yapacağı merakla beklenen Galatasaray'ın genç orta sahası Gedson Fernandes, başarılı bir performans ortaya koyarak galibiyette önemli rol oynadı. İlk golün asistini yapan Portekizli futbolcu girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanarak fizik kalitesini ortaya koydu.

ARDA'DAN 4'ÜNCÜ GOL

Galatasaray kaptanı Arda Turan da Beşiktaş karşısında skoru belirleyen isim oldu. Tecrübeli futbolcu, Sivas, Göztepe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş ağlarını da havalandırarak bu sezonki 4'üncü golünü kaydetti.

HEDEF 6'DA 6

Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle başlayan seride ardından İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-kırmızılılarda hedef 6'da 6 yapmak. Galatasaray son iki maçta Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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