Sanat dünyasının acı kaybı! Ali Doğan hayatını kaybetti

71 yaşındaki Sivaslı halk ozanı Ali Doğan, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Sivaslı halk ozanı Ali Doğan, bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitirdi. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Doğanlı köyünde dünyaya gelen doğan, müzik yaşantısının dışında ilkokul öğretmenliği yaptı. 1973 yılında ilk plağını çıkarttı. Yirmiye yakın kırkbeşlik plağı, kırk kadar da kaset ve CD’si var. Otuza yakın türküsü ise TRT denetiminde geçmiştir. Doğan, Pazartesi Yıldızeli ilçesi Doğanlı köyünde toprağa verilecek.



Ali Doğan kimdir?

25 Aralık 1950 tarihinde doğmuştur. Babası Mehmet Efendi iki defa evlenmiştir. Annesi babasının ikinci eşi Şerife'dir. Âşık ailenin en küçüğüdür. İlkokulu köyünde okuyan Doğan, Tokat Gazi Osman Paşa Lisesinin ortaokul kısmını 1968 yılında bitirmiştir. Daha sonra Yıldızeli Pamukpınar İlköğretmen Okulunda üç yıl okumuş ve öğretmen olarak mezun olmuştur. Sivas'ın Hafik ilçesinin Üzeyir ve Dışkapı köylerinde beşer yıl öğretmenlik yapmıştır. İstanbul 50. Yıl Besim Kadırgan İlköğretim Okuluna tayininin çıkması üzerine 1982 yılından emekliliğine kadar bu şehirde yaşamıştır. 1972 yılında memleketlisi Melek Hanım'la evlenmiştir. Ferhat, Barış ve Şerife isimli iki erkek, bir kız çocuğu vardır.



Sesi çok güzel olduğu için kına gecelerinde, saya günlerinde, okul programlarında türkü söylemiştir. Müzik çalışmalarına ortaokul yıllarında bilinçli olarak başlamıştır. 1973 yılında ilk plağını yapmıştır ve 1976 yılında kaset çalışmalarına başlamıştır. Yirmiye yakın kırkbeşlik plağı, kırk kadar da kaset ve CD'si vardır. Otuza yakın türküsü TRT denetiminde geçmiştir.