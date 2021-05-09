BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Şampiyonlar Ligi provasında Chelsea güldü

Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı ve City'nin şampiyonluğunu ilan etmesini engelledi.

Abone ol

İngiltere Premier Ligi'nin 35. haftasında lider Manchester City, sahasında Chelsea'yi konuk etti. İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde de karşı karşıya gelecek iki takımın kritik mücadelesinde kazanan, son dakika golüyle Chelsea oldu.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakika Hakim Ziyech ve 90+2'te Marcos Alonso attı. Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek City'nin 44. dakikada Sterling ile bulduğu gol, galibiyet için yeterli olmadı.

Ev sahibi City, 45+3'te Agüero'nun ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu mağlubiyetle lider Manchester City 80 puanda kalırken, Chelsea 64 puanla 3. sıraya yükselerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için önemli bir avantaj sağladı.

Manchester City, Manchester United'ın Aston Villa'ya yenilmesi halinde son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7. lig şampiyonluğuna ulaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Emre Kocadağ'dan hakem tepkisi: Takdir haklarında bütün kararları aleyhimize kullandı
Tam kapanma uzatılmalı! Normalleşme için adımlar bir bir sıralandı
Ajan fırıncıdan ihaleye girebilmek için akılalmaz yöntem
Esenler’de bir kişi evde boynundan asılı halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyayı İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçmeye davet ediyorum
Emre Belözoğlu'ndan devre arası itirafı: Ne kadar üzgün olduğumuzu ilettim
Sergen Yalçın'ın hakem isyanı: Süpermen herhalde nasıl gördüyse
Emre Belözoğlu ile devam edilecek mi? Ali Koç yanıtladı
Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi
Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü
Yorumlar