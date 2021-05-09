Arda Turan'dan Beşiktaş'a kupa göndermesi: Benim evimde olmaz

Galatasaray derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenerek zirve yarışına yeni bir heyecan getirirken; Arda Turan'dan ezeli rakiplerine gönderme geldi.

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Galatasaray derbide Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Sarı Kırmızılılar'ın gollerini Ryan Donk, Radamel Falcao ve sonradan oyuna giren Arda Turan attı. Galatasaray, bu galibiyetle puanını 78 yaptı ve lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını bitime 2 hafta kala 6'ya indirdi.

"Benim evimde olmaz"

Maç sonrası Arda Turan'dan galibiyet paylaşımı geldi. 11 yıl sonra Süper Lig'de Beşiktaş'a gol atan Arda Turan sosyal medya hesabından sevinç fotoğraflarını paylaşırken, "Benim evimde olmaz" ifadesini kullandı.

Kalan maçlar

Beşiktaş, son iki haftada Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, son hafta ise Göztepe deplasmanına gidecek. Galatasaray ise gelecek hafta Denizlispor deplasmanına gidecek. Sezonu sahasındaki Malatyaspor maçıyla tamamlayacak.

Maç sonu gönderme

Mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekip twitter hesabından rakibinin paylaşımına göndermede bulundu. Beşiktaş'ın maç sonu paylaştığı skor tablosunu alıntılayan Galatasaray, "Yıldızlarımızı 'sehven' gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz" diyerek tablonun şampiyonluk yıldızlı halini paylaştı.