Fatih Terim: Galatasaray vazgeçmeyecek

Galatasaray, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Beşiktaş'ı ağırladığı kritik derbiyi kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürdü. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, mücadeleyi değerlendirdiği açıklamalarında oyuncularının yüreklerini ortaya koyduğunu söyledi.

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Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan aldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şunları söyledi: Kenardan konsantre olduğumuz kadarıyla, çok hak ettiğimiz, çok temiz bir galibiyet oldu bence. İkinci yarı daha da artabilirdi gol sayısı."

"İkinci yarıda tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı"

"Rakip kalede önemli gol pozisyonları hazırladık. Doğru bir plan yapmışız. Doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi, biz kendimiz oynadık. Kolay değil. Ne dendiyse, her şeyi yaptı oyuncularım. Yüreklerini koydular. İkinci yarıda tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı. İnsan bu futbolu ve sonucu görünce, bazı şeylere üzülüyor tabii."

"Galatasaray vazgeçmeyecek"

"Süper Lig'de neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Galatasaray vazgeçmeyecek ama önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar."