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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yerli lityum sınavı 100 puanla geçti

Anadolu Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzde 99,5 saflıktaki lityumun pil hücrelerinde Aspilsan tarafından test edildiğini ve testi başarıyla geçtiğini açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzde 99,5 saflıktaki lityumun pil hücrelerinde Aspilsan tarafından test edildiğini duyurdu. Dünyada ilk defa bor atığından elde edilen lityum, bataryalar için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin bor cevherinin yüksek teknolojili ürünlere enerji vereceğine de dikkat çekti.

Dönmez ayrıca, lityum üretim tesisinin temeli atıldığında ilk etapta yıllık 10 ton üretim yapılmasının planlandığını söyledi. Tesisin tam kapasite hizmet vermeye başladığında ise Türkiye’nin yıllık lityum üretim ihtiyacının yarısını karşılayacağını belirtti.

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