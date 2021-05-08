WhatsApp krizinde yeni gelişme! Whatsapp'tan açıklama geldi 15 Mayıs'tan sonra

WhatsApp'ın kullanıcılara yeni gizlilik politikasını kabul etmesi için verdiği süre 15 Mayıs'ta doluyor. Bugün yeni bir açıklama yapan Whatsapp, hesapların silinmeyeceğini ancak sözleşmeyi kabul etmeyenler için özellikleri kısıtlayıcı bazı adımların atılacağı belirtildi.

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WhatsApp bugün, 15 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni gizlilik (aslında verilerinizi Facebook ile paylaşma) politikasını kabul etmeseniz bile hesabınızı silmeyeceğini veya devre dışı bırakmayacağını söyledi.

Facebook'un sahip olduğu sohbet uygulaması, güncellenmiş gizlilik politikasını ilk olarak ocak ayında bir pop-up aracılığıyla "ya sev ya git" formatında Hindistan ve Türkiye'deki kullanıcılar için duyurmuştu.

Ancak, büyük bir kullanıcı tepkisinin ve diğer platformların popülerlik kazanmasının ardından, yeni politikanın uygulamasını önce 8 Şubat'a ve sonunda 15 Mayıs'a ertelemişti.

Bu sefer kullanıcıları itekleyerek yola sokmayı deneyecek gibi gözüküyor

T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, WhatsApp'ın bugün yaptığı açıklamayı ve bundan sonraki olası gelişmeleri değerlendirdi:

WhatsApp bugün yaptığı açıklamada, hiçbir hesabı devre dışı bırakmayacağını, ancak politikayı kabul etmelerini hatırlatmaya devam edeceğini söyledi.

"Yeni hizmet şartlarını alan kullanıcıların çoğu kabul etmiş olsa da, bazı kişilerin henüz bunu yapma şansı bulamadığını anlayışla karşılıyoruz.

Bu güncelleme nedeniyle 15 Mayıs'ta hiçbir hesap silinmeyecek ve hiç kimse WhatsApp'ın işlevselliğini de kaybetmeyecek. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca insanlara hatırlatmalarla takip edeceğiz."

Ancak WhatsApp, hesabınızı silmeyecek olsa da, politikayı kabul etmezseniz, uygulamanın temel özelliklerini - örneğin sohbet listenize erişememek ve sonunda mesaj bildirimlerini almayı durdurmak gibi - kaybetmeye başlayacağınızı belirtti.

Özellikler kısıtlanacak

Sohbet listenize erişemezsiniz, ancak yine de gelen telefon ve video aramalarını cevaplayabilirsiniz. Etkinleştirilmiş bildirimleriniz varsa, bir mesajı okumak veya yanıtlamak ya da cevapsız bir telefonu veya video aramasını geri aramak için bunlara dokunabilirsiniz.

Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin ardından, gelen aramaları veya bildirimleri alamayacaksınız ve WhatsApp telefonunuza mesaj ve arama göndermeyi durduracak.

Whatsapp, bunları ne zaman kısıtlamaya başlayacağını belirtmedi. Muhtemelen bu yolla kullanıcılar üzerinde baskı kurarak geçişleri sağlayacağı düşüncesinde.

Ama kullanıcıların büyük sayılarla terk edip, terketmemesine göre yeniden tavır alacaktır. Eğer yine çok sayıda kullanıcı kaçarsa bu uygulamadan vazgeçebilir.