Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih oldu

Bundesliga'da Leipzig'in Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup olmasıyla Bayern Münih bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Almanya Bundesliga’da 32’nci hafta bugün oynanan maçlarla başladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Borussia Dortmund sahasında RB Leipzig’i ağırladı. Ev sahibi ekip 7’nci dakikada Reus ve 51’inci dakikada Sancho’nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Leipzig 63’üncü dakikada Klostermann ve 77’nci dakikada Olmo’dan bulduğu gollerle eşitliği yakaladı.

87’nci dakikada tekrar sahneye çıkan Jadon Sancho skoru 3-2’ye getirdi. Bu sonucun ardından 64 puanda kalan Leipzig, şampiyonluk şansını yitirdi. Bir maçı eksik olan Bayern Münih, 71 puanla ilk sırada yer alıyor.

Bayern Münih, bitime iki hafta şampiyon olarak üst üste 9’uncu kez şampiyonluk ipini göğüsledi.