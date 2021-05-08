Hamas: İsrail, Kudüs ve Filistinlilere yönelik saldırısının bedelini ödeyecek

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve buradaki Filistinlilere yönelik saldırısının bedelini ödeyeceğini belirtti.

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Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, yayımladığı yazılı açıklamada, Filistin halkının işgal güçlerine engel olmaya ve İsrail'le mücadelesinde yeni denklemler belirlemeye gücünün yetebileceğini vurguladı.

"Bedelini ödeyecek"

"İşgal güçleri, Mescid-i Aksa'yı kirletmenin ve cemaate saldırmanın bedelini ödeyecek" ifadesini kullanan Ebu Merzuk, "İsrail'in Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırılarına ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesi girişimlerine cesaret kazandıran" Arap ve İslam dünyasının sessizliğine tepki gösterdi.

Ebu Merzuk, ayrıca Filistin halkına, elindeki tüm imkanlarla Kudüs'ü savunması, işgal güçleriyle mücadelede tüm enerjisini seferber etmesi ve Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere destek vermesi çağrısı yaptı.